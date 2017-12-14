Самый популярный шутер 2017 года лишился меню настроек на Xbox One
Фото: © facebook.com/playbattlegrounds
PlayerUnknown's Battlegrounds работает на базовой версии консоли с очень низкими настройками графики.
Студия Bluehole выпустила PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One. Пользователи уже успели пожаловаться на плохую оптимизацию игры. Теперь выяснилось, что разработчики не добавили в игру меню настроек, как это было в версии для ПК.
Игроки узнали, что открыть расширенное меню настроек на Xbox One можно лишь в том случае, если подключить к консоли USB-клавиатуру и нажать клавишу "O". Воспользоваться всем функционалом настроек тоже нельзя, так как для этого нужна мышь.
You can access the graphical options in #PUBG on #XboxOne by pressing "o" on a USB keyboard. Pretty sure this isn't supposed to be there... lol pic.twitter.com/Pg49Aq8kfU— Xbudz™ (@Xbudz) December 13, 2017
Благодаря настройкам пользователи узнали, что PlayerUnknown's Battlegrounds работает на Xbox One в разрешении 1080p. На Xbox One X игра запускается в разрешении 4K. Пользователи предположили, что технологии "шахматного" рендеринга и динамического разрешения не используются в игре.