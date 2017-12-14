Самый популярный шутер 2017 года лишился меню настроек на Xbox One

PlayerUnknown's Battlegrounds работает на базовой версии консоли с очень низкими настройками графики.

Студия Bluehole выпустила PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One. Пользователи уже успели пожаловаться на плохую оптимизацию игры. Теперь выяснилось, что разработчики не добавили в игру меню настроек, как это было в версии для ПК.

Игроки узнали, что открыть расширенное меню настроек на Xbox One можно лишь в том случае, если подключить к консоли USB-клавиатуру и нажать клавишу "O". Воспользоваться всем функционалом настроек тоже нельзя, так как для этого нужна мышь.

You can access the graphical options in #PUBG on #XboxOne by pressing "o" on a USB keyboard. Pretty sure this isn't supposed to be there... lol pic.twitter.com/Pg49Aq8kfU — Xbudz™ (@Xbudz) December 13, 2017