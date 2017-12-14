Комитет Совфеда одобрил ужесточение наказания для живодёров
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Согласно новому закону, жестокое обращение с животными будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал законопроект об ужесточении уголовного наказания живодёрам.
Согласно закону, жестокое обращение с животными будет караться лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, живодёры будут наказываться штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.
Напомним, что максимальное наказание по ст. 245 УК России ("Жестокое обращение с животными") составляло два года лишения свободы.