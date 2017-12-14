Комитет Совфеда одобрил ужесточение наказания для живодёров

Согласно новому закону, жестокое обращение с животными будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал законопроект об ужесточении уголовного наказания живодёрам.

Согласно закону, жестокое обращение с животными будет караться лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, живодёры будут наказываться штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.