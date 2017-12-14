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Регион
Опубликовано 14 декабря 2017, 17:16

Володин назвал абсолютно логичным решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Он обратил внимание на то, что глава российского государства "не ищет лёгких путей".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина идти на выборы 2018 года в качестве самовыдвиженца. По его словам, это абсолютно логично.

— Самый популярный политик России опирается на всё общество, — отметил Володин.

Он добавил, что таким образом глава государства продлевает консолидацию общества и политических сил, которая сложилась на основе крымского консенсуса 2014 года.

Сегодня в ходе пресс-конференции Владимир Путин объявил, что пойдёт на выборы президента в 2018 году не от партии, а как самовыдвиженец.

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Янковская Ольга
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