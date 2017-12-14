Володин назвал абсолютно логичным решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем

Он обратил внимание на то, что глава российского государства "не ищет лёгких путей".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина идти на выборы 2018 года в качестве самовыдвиженца. По его словам, это абсолютно логично.

— Самый популярный политик России опирается на всё общество, — отметил Володин.

Он добавил, что таким образом глава государства продлевает консолидацию общества и политических сил, которая сложилась на основе крымского консенсуса 2014 года.