Путин заявил, что пойдёт на выборы президента страны как самовыдвиженец

Российский лидер Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что пойдёт на выборы президента страны как самовыдвиженец.

— Это будет самовыдвижение, — заявил президент.

Глава государства добавил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. Ранее Путин сообщил, что предвыборная кампания у него уже готова, однако главу штаба он ещё не выбрал.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Для главы государства она уже тринадцатая. В этом году на встречу с президентом аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.