Автор самой популярной игры 2017 года недоволен, что все воруют его идею

Разработчик не ожидал подобного ажиотажа вокруг PUBG и повального копирования концепции.

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин разочарован тем, что его игру копирует огромное количество студий. По словам разработчиков, сейчас ничто не может повлиять на выход клонов PlayerUnknown's Battlegrounds.

Грин уверен, что команды таким образом ничего нового не приносят в жанр. По мнению разработчика, из-за этого страдает вся игровая индустрия. Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds хочет, чтобы появилась какая-то регулирующая система, которая будет лучше защищать создателей оригинального и успешного контента от подражателей.