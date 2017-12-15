Автор самой популярной игры 2017 года недоволен, что все воруют его идею
Фото: © кадр из видео YouTube/канал gameslice
Разработчик не ожидал подобного ажиотажа вокруг PUBG и повального копирования концепции.
Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин разочарован тем, что его игру копирует огромное количество студий. По словам разработчиков, сейчас ничто не может повлиять на выход клонов PlayerUnknown's Battlegrounds.
Грин уверен, что команды таким образом ничего нового не приносят в жанр. По мнению разработчика, из-за этого страдает вся игровая индустрия. Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds хочет, чтобы появилась какая-то регулирующая система, которая будет лучше защищать создателей оригинального и успешного контента от подражателей.
Напомним, что PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой популярной игрой 2017 года. В связи с этим разработчики, в частности, из Китая, начали копировать основную концепцию шутера.