Госдума одобрила внеплановые проверки работодателя по обращению сотрудника

Поводом для визита проверяющих может также стать информация от органов власти, профсоюзов и СМИ.

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который разрешает проводить внеплановые проверки работодателя, если работник заявил о несоставленном с ним трудовом договоре. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев уточнил, что этот закон будет регулировать случаи, когда работодатель вообще не заключил трудовой договор, либо заключил договор гражданско-правового характера, под которым скрываются настоящие трудовые отношения. К примеру, не будет положен отпуск, больничный лист и так далее.