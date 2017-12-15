Руководство Red Bull: У Квята начались психологические проблемы

— Даниил талантливее Гасли и Хартли, но его талант мы увидели лишь в первом сезоне. Затем уже начался ряд проблем: со скоростью, шинами и тормозами. Со всем тем, с чем не испытывал трудностей Даниэль Риккардо, — цитирует Хельмута Марко Motorsport. — Что-то произошло с его психологией. Мы старались помочь ему, но уверенность и скорость не возвращались. Настал момент, когда он просто замкнулся и не хотел обсуждать с нами абсолютно ничего.