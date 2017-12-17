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Регион
Опубликовано 17 декабря 2017, 13:05

В Госдуме предложили изменить телепрограмму на Новый год с учётом мнения россиян

Фото: &copy;РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Так, по словам депутата Виталия Милонова, в новогодние праздники стоит показывать больше советских фильмов и концертов классической музыки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить новогоднюю телепрограмму, узнав предпочтения россиян с помощью опроса, сообщает RT.

Отмечается, что соответствующее обращение в понедельник, 18 декабря, направят на рассмотрение в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и в Комитет по культуре нижней палаты парламента.

Милонов обосновал своё выступление с инициативой тем, что в 2016 году телепрограмма в период новогодних праздников вызвала у россиян одно недовольство.

— Передачи и концерты, по мнению многих граждан, были скучными и неоригинальными. С канала на канал курсировали одни и те же артисты с идентичными номерами. У многих сложилось впечатление, что ответственные за новогодние эфиры продюсеры и режиссёры подошли к вопросу вёрстки халатно, без учёта мнения самих телезрителей, — отметил депутат.

По его словам, программу можно скорректировать, добавив в неё больше нравственного и образовательного контента, например советских фильмов и концертов классической музыки.

Напомним, новогодние каникулы для россиян в 2018 году продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января. Предложение о сокращении выходных депутаты Госдумы отклонили в первом чтении.

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Екатерина Землянухина
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