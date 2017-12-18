Создатель самой популярной игры 2017 года прокомментировал запуск на Xbox One
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По словам разработчика, его команда в настоящий момент продолжает дорабатывать проект.
Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин прокомментировал запуск самой популярной игры 2017 года на консолях Xbox One. По словам разработчика, его команда продолжает улучшать игру.
Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds доступна на Xbox One в рамках программы Game Preview. Игра похожа на ранние версии, которые были доступны до этого на ПК. Разработчики планируют поддерживать связи с игровым сообществом, чтобы добиться стабильной производительности.
Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds вышла на Xbox One в бета-версии 12 декабря. Игроки остались недовольны производительностью шутера. Пользователи сталкивались с проблемами загрузки текстур, низкой дальностью прорисовки, а также отсутствием настройки качества графики.