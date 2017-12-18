Лучшую игру 2017 года можно получить в подарок при покупке Xbox One X

Microsoft отдаёт копию PlayerUnknown's Battlegrounds, которая сейчас находится в раннем доступе.

12 декабря в рамках программы Xbox Game Preview вышла PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One. Пользователи уже успели пожаловаться на плохую оптимизацию игры.

Компания Microsoft решила не оставаться в стороне и объявила о новой акции. С 17 по 31 декабря при покупке консоли Xbox One X можно бесплатно получить копию PlayerUnknown's Battlegrounds. Промо-кампания направлена не только на популяризацию игры, но и на увеличение владельцев обновлённой версии консоли.