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Опубликовано 18 декабря 2017, 13:07

Лучшую игру 2017 года можно получить в подарок при покупке Xbox One X

Фото &copy; Flickr/Ian Hughes

Фото © Flickr/Ian Hughes

Microsoft отдаёт копию PlayerUnknown's Battlegrounds, которая сейчас находится в раннем доступе.

12 декабря в рамках программы Xbox Game Preview вышла PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One. Пользователи уже успели пожаловаться на плохую оптимизацию игры.

Компания Microsoft решила не оставаться в стороне и объявила о новой акции. С 17 по 31 декабря при покупке консоли Xbox One X можно бесплатно получить копию PlayerUnknown's Battlegrounds. Промо-кампания направлена не только на популяризацию игры, но и на увеличение владельцев обновлённой версии консоли.

Сейчас студия Bluehole продолжает работать над улучшением PlayerUnknown's Battlegrounds. Это касается как версии для ПК, так и консольного варианта. Пока не известно, когда выйдет финальная версия шутера.

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Сергей Сурепин
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