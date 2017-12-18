Москалькова обратится к генсеку Совета Европы из-за отстранения России от ОИ

Уполномоченный по правам человека назвала произошедшее резонансным и вопиющим нарушением прав спортсменов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские спортсмены не обращались к ней после отстранения олимпийской сборной страны от Игр 2018 года. Она отметила, что обратится с заявлением о нарушении их прав к генсекретарю Совета Европы.

— Из российских спортсменов ко мне никто не обращался, но это столь резонансное и вопиющее нарушение прав спортсменов, которое не может меня оставить равнодушной, и я делаю заявление о нарушении их прав и направляю его генсекретарю Совета Европы и в Европейский институт омбудсменов, — отметила Москалькова.