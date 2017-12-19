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Опубликовано 19 декабря 2017, 09:47

В худшую версию PlayerUnknown's Battlegrounds играет один миллион человек

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Несмотря на критику со стороны пользователей, версия шутера для Xbox One пользуется популярностью.

Microsoft поделилась успехами о продажах самой популярной игры 2017 года. Речь идёт о версии PlayerUnknown's Battlegrounds для консоли Xbox One.

Оказалось, что за два дня игра разошлась миллионным тиражом. Сейчас шутер находится в раннем доступе, поэтому пиковое количество игроков ещё впереди.

Ранее пользователи жаловались на плохую оптимизацию консольной версии. В частности, игроки были недовольны плохой графикой и низкими техническими характеристиками. Разработчики отреагировали на критику, заявив, что уже работают над изменениями. Пока не известно, когда выйдет финальная версия PlayerUnknown's Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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