В худшую версию PlayerUnknown's Battlegrounds играет один миллион человек
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Несмотря на критику со стороны пользователей, версия шутера для Xbox One пользуется популярностью.
Microsoft поделилась успехами о продажах самой популярной игры 2017 года. Речь идёт о версии PlayerUnknown's Battlegrounds для консоли Xbox One.
Оказалось, что за два дня игра разошлась миллионным тиражом. Сейчас шутер находится в раннем доступе, поэтому пиковое количество игроков ещё впереди.
Ранее пользователи жаловались на плохую оптимизацию консольной версии. В частности, игроки были недовольны плохой графикой и низкими техническими характеристиками. Разработчики отреагировали на критику, заявив, что уже работают над изменениями. Пока не известно, когда выйдет финальная версия PlayerUnknown's Battlegrounds.