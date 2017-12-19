В худшую версию PlayerUnknown's Battlegrounds играет один миллион человек

Несмотря на критику со стороны пользователей, версия шутера для Xbox One пользуется популярностью.

Microsoft поделилась успехами о продажах самой популярной игры 2017 года. Речь идёт о версии PlayerUnknown's Battlegrounds для консоли Xbox One.

Оказалось, что за два дня игра разошлась миллионным тиражом. Сейчас шутер находится в раннем доступе, поэтому пиковое количество игроков ещё впереди.