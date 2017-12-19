Скромнее, пожалуйста. Госкомпаниям могут запретить покупать дорогие авто

Это не касается транспорта, "к которому предъявляются особые технические требования, связанные с его использованием в медицинских целях".

В скором времени госкомпаниям могут запретить покупать на казённые деньги люксовые автомобили. Инициаторами выступили представители партии ЛДПР. Законодатели рассмотрят проект об ограничениях для госкомпаний на закупку служебных авто, стоимость которых превышает 2 млн рублей.

— Законопроектом предусмотрено ограничение прав получателей бюджетных средств и юридических лиц с государственным участием при осуществлении закупки легковых автомобилей высокой стоимости, обладающих признаками избыточного потребления или являющихся предметом роскоши, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что это не коснётся транспорта, "к которому предъявляются особые технические требования, связанные с его использованием в медицинских целях".