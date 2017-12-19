Фанаты PlayerUnknown's Battlegrounds снимают остросюжетные боевики

Игроки нашли новое развлечение: с помощью функции повторов они создают кинематографичные сцены.

Студия Bluehole на днях выпустила обновление для тестового сервера PlayerUnknown's Battlegrounds. В игре появились новые функции для системы внутриигровых повторов. С её помощью по завершении матча можно посмотреть всё, что происходило вокруг в радиусе одного километра.

Пользователям нововведение пришлось по душе. Теперь они делают из повторов целые ролики со зрелищными перестрелками и погонями. Игроки не только меняют угол обзора камеры, но и добавляют эффекты. Само собой, видео сопровождаются эпичной музыкой.