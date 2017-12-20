Комитет Госдумы поддержал идею Путина не брать с льготников налог на 6 соток

Такие категории граждан в случае принятия законопроекта смогут получить вычет по одному участку.

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал законопроект, который позволит освободить льготников от налога на дачные участки в шесть соток. Об этом сообщает РИА "Новости".

Суть законопроекта в уменьшении налоговой базы по земельному налогу для пенсионеров, героев СССР и РФ, инвалидов, ветеранов и других льготных категорий россиян.

— Это то, что президент говорил о шести сотках, — пояснил глава комитета Андрей Макаров.

Согласно проекту закона, освобождение от налога льготники смогут получить только в отношении одного участка по выбору. Если свои пожелания гражданин не выскажет, ФНС сделает вычет в отношении самого дорогого надела. На рассмотрении Госдумы документ будет вынесен 20 декабря.