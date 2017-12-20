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Опубликовано 20 декабря 2017, 00:25

Комитет Госдумы поддержал идею Путина не брать с льготников налог на 6 соток

Фото: &copy;РИА Новости/Константин Чалабов

Фото: ©РИА Новости/Константин Чалабов

Такие категории граждан в случае принятия законопроекта смогут получить вычет по одному участку.

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал законопроект, который позволит освободить льготников от налога на дачные участки в шесть соток. Об этом сообщает РИА "Новости".

Суть законопроекта в уменьшении налоговой базы по земельному налогу для пенсионеров, героев СССР и РФ, инвалидов, ветеранов и других льготных категорий россиян.

— Это то, что президент говорил о шести сотках, — пояснил глава комитета Андрей Макаров.

Согласно проекту закона, освобождение от налога льготники смогут получить только в отношении одного участка по выбору. Если свои пожелания гражданин не выскажет, ФНС сделает вычет в отношении самого дорогого надела. На рассмотрении Госдумы документ будет вынесен 20 декабря.

Напомним, идею освободить льготников от такого налога президент РФ Владимир Путин высказал 14 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

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Андрей Григорьев
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