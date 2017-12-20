Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2017, 13:31

Поклонская назвала абсурдной принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Крыму

Наталья Поклонская. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат добавила, что свою независимость и адекватность показали те страны, которые не поддержали проект.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала абсурдной принятую ранее Генассамблеей ООН резолюцию по ситуации в сфере прав человека в Крыму.

— Эти государства продемонстрировали свою независимость, адекватность и, самое главное, уважение к гарантированным, в том числе и Уставом ООН, правам человека, к выбору крымчан и нашей стране, — заявила политик.

Кроме того, Поклонская обрадовалась, что против документа проголосовало 26 стран и ещё 76 воздержались.

Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму, в которой Россия называется оккупирующей державой. Её поддержало 70 стран, 76 воздержались, а 26 выступили против. В Госдуме назвали документ политической провокацией.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • ООН
  • Наталья Поклонская
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar