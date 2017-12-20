Поклонская назвала абсурдной принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Крыму
Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат добавила, что свою независимость и адекватность показали те страны, которые не поддержали проект.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала абсурдной принятую ранее Генассамблеей ООН резолюцию по ситуации в сфере прав человека в Крыму.
— Эти государства продемонстрировали свою независимость, адекватность и, самое главное, уважение к гарантированным, в том числе и Уставом ООН, правам человека, к выбору крымчан и нашей стране, — заявила политик.
Кроме того, Поклонская обрадовалась, что против документа проголосовало 26 стран и ещё 76 воздержались.
Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму, в которой Россия называется оккупирующей державой. Её поддержало 70 стран, 76 воздержались, а 26 выступили против. В Госдуме назвали документ политической провокацией.