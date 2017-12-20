Поклонская назвала абсурдной принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Крыму

Депутат добавила, что свою независимость и адекватность показали те страны, которые не поддержали проект.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала абсурдной принятую ранее Генассамблеей ООН резолюцию по ситуации в сфере прав человека в Крыму.

— Эти государства продемонстрировали свою независимость, адекватность и, самое главное, уважение к гарантированным, в том числе и Уставом ООН, правам человека, к выбору крымчан и нашей стране, — заявила политик.

Кроме того, Поклонская обрадовалась, что против документа проголосовало 26 стран и ещё 76 воздержались.