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Регион
Опубликовано 20 декабря 2017, 14:35

Жириновский: Жаль, что не застал царское время!

Владимир Жириновский. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Пятаков

Владимир Жириновский. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Для лидера ЛДПР идеалом президента страны является тот человек, который пережил с державой все важнейшие исторические события.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что страной должен управлять наиболее опытный руководитель. Об этом он заявил на XXXI съезде партии.

— Жаль, что я не застал царское время! Нельзя управлять Россией, не пережив с ней основные её этапы, — сказал он.

Жириновский считает, что лидер державы должен пережить с ней все важнейшие исторические события. Бессменный лидер партии напомнил, что ему 71 год, 43 из которых он прожил при советской власти.

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