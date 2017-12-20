Жириновский: Жаль, что не застал царское время!

Для лидера ЛДПР идеалом президента страны является тот человек, который пережил с державой все важнейшие исторические события.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что страной должен управлять наиболее опытный руководитель. Об этом он заявил на XXXI съезде партии.

— Жаль, что я не застал царское время! Нельзя управлять Россией, не пережив с ней основные её этапы, — сказал он.