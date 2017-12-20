Жириновский: Жаль, что не застал царское время!
Владимир Жириновский. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков
Для лидера ЛДПР идеалом президента страны является тот человек, который пережил с державой все важнейшие исторические события.
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что страной должен управлять наиболее опытный руководитель. Об этом он заявил на XXXI съезде партии.
— Жаль, что я не застал царское время! Нельзя управлять Россией, не пережив с ней основные её этапы, — сказал он.
Жириновский считает, что лидер державы должен пережить с ней все важнейшие исторические события. Бессменный лидер партии напомнил, что ему 71 год, 43 из которых он прожил при советской власти.