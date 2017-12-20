Мизулина просит Генпрокуратуру проверить изъятие 7 детей из семьи из-за косички

Сенатор Елена Мизулина обратится в Генпрокуратуру в связи с изъятием в Хакасии семи детей из семьи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мизулиной. Ранее стало известно, что у жительницы села Боград (Хакасия) Любови Лицегевич отобрали семерых детей из-за того, что у младшего были длинные волосы.

Как пишет "Новая газета", за свои 57 лет Лицегевич воспитала 21 ребёнка, 20 из которых усыновила. На момент изъятия в семье оставалось 7 несовершеннолетних детей: двое взрослых (15 мальчику и 17 девочке) и пятеро младших — от 5 до 9 лет.

Воспитательнице детского сада, куда ходил младший ребёнок, не понравилось, что волосы мальчика выросли практически до поясницы. Информация об этом дошла до районного управления образования, а летом комиссия по делам несовершеннолетних констатировала, что Лицегевич наносит вред психологическому здоровью мальчика. Тогда был поднят вопрос о прекращении опеки над эти мальчиком. Но 3 ноября детей забирали уже всех. Теперь мать пытается вернуть их через суд.

Знакомые семьи и свидетели объясняют это местью за выступление Лицегевич на телевидении, в котором она рассказала, что в районе недоплачивают опекунские. Также женщина повздорила с руководством детского садика: не стала сдавать деньги на очередной ремонт.

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— Я направлю официальный запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проведения проверки законности действий сотрудников органов опеки, — сказала Елена Мизулина. — Полагаю, что необходимо проверить, действительно ли есть задержка в выплате пособий приёмным семьям в Хакасии, а также не является ли изъятие детей преследованием за критику со стороны чиновников.

Как отметила Мизулина, "возникла проблема, и, вместо того чтобы всё обсудить, выяснить, выбирается сразу крайняя мера — изъятие всех детей из семьи".