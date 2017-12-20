Шведов обязали получать от женщин устное согласие на секс
Отмечается, что таким образом власти страны отреагировали на постоянные сообщения о насилии и домогательствах.
Парламент Швеции одобрил законопроект, согласно которому мужчина обязан получить от своей партнёрши разрешение на секс. Об этом сообщает Focus.
Согласно документу, в случае если разрешение не получено, мужчину могут обвинить в изнасиловании. При этом закон обязывает спрашивать разрешения на половые отношения не только в случайных парах, но и даже в семье.
Как отмечается, таким образом правительство страны отреагировало на дебаты о сексуальном насилии, а также скандалы, связанные с домогательствами в США и других странах. Документ вступит в силу летом следующего года.