Госдума приняла закон о выплатах при рождении ребёнка

Законопроект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным. Документ разработан в целях сохранения позитивных демографических тенденций в стране.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает ежемесячные выплаты семьям за рождение или усыновление первого или второго ребёнка.

Напомним, сумма выплаты будет равна среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года.