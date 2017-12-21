Свершилось! Самый популярный шутер 2017 года официально вышел

Разработчики объявили о релизе многопользовательской игры, которая побила все рекорды.

Студия Bluehole объявила о выходе финальной версии PlayerUnknown's Battlegrounds. Сейчас версия 1.0 доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

По словам разработчиков, они завершили все технические работы и обновили игровой клиент для всех пользователей. Вместе с этим команда представила список всех изменений, которые добрались до релизной версии PlayerUnknown's Battlegrounds.