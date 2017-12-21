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Опубликовано 21 декабря 2017, 11:22

Свершилось! Самый популярный шутер 2017 года официально вышел

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Разработчики объявили о релизе многопользовательской игры, которая побила все рекорды.

Студия Bluehole объявила о выходе финальной версии PlayerUnknown's Battlegrounds. Сейчас версия 1.0 доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

По словам разработчиков, они завершили все технические работы и обновили игровой клиент для всех пользователей. Вместе с этим команда представила список всех изменений, которые добрались до релизной версии PlayerUnknown's Battlegrounds.

В игре появилась новая карта — Мирамар. Она поддерживает два типа погодных условий: ясную и восход. Теперь карта выбирается случайным образом в начале матча. Также разработчики добавили новое оружие, транспорт, анимацию и доработали геймплей.

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Сергей Сурепин
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