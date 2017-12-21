Госдума приняла закон о создании единого реестра коррупционеров

Отмечается, что порядок данного ведения списка должны определить в правительстве.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании реестра коррупционеров, в который попадут люди, уволенные в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.

Согласно документу, данные об уволенных сотрудниках будут храниться в течение пяти лет, однако они могут быть удалены раньше в связи со смертью или в случае отмены акта, на основании которого человека внесли в реестр.