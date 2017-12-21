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Регион
Опубликовано 21 декабря 2017, 15:50

Госдума приняла закон о создании единого реестра коррупционеров

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Отмечается, что порядок данного ведения списка должны определить в правительстве.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании реестра коррупционеров, в который попадут люди, уволенные в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.

Согласно документу, данные об уволенных сотрудниках будут храниться в течение пяти лет, однако они могут быть удалены раньше в связи со смертью или в случае отмены акта, на основании которого человека внесли в реестр.

Напомним, в июне Совфед одобрил закон о создании единого реестра коррупционеров. Как писал Лайф, в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия было уволено 1,2 тысячи чиновников.

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Майя Селезнёва
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