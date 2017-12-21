Госдума приняла закон о создании единого реестра коррупционеров
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Отмечается, что порядок данного ведения списка должны определить в правительстве.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании реестра коррупционеров, в который попадут люди, уволенные в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.
Согласно документу, данные об уволенных сотрудниках будут храниться в течение пяти лет, однако они могут быть удалены раньше в связи со смертью или в случае отмены акта, на основании которого человека внесли в реестр.
Напомним, в июне Совфед одобрил закон о создании единого реестра коррупционеров. Как писал Лайф, в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия было уволено 1,2 тысячи чиновников.