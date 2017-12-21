Экс-депутат от ЛДПР подал документы на выдвижение кандидатом в президенты

Худякова выбрали от партии "Честно" на внеочередном съезде как "непримиримого борца с коррупцией".

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков подал в Центризбирком России документы, необходимые для выдвижения на выборы президента от партии "Честно". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Ранее внеочередной съезд партии "Человек. Справедливость. Ответственность" утвердил кандидатуру Худякова. Выдвинуть его от "Честно" на предстоящих выборах главы государства предложил лидер партии Алексей Золотухин. Он назвал депутата "непримиримым борцом с коррупцией".

На этапе выдвижения кандидаты должны предоставить данные о размере и источниках доходов (своих и супруга или супруги) за последние шесть месяцев, а также данные об имуществе, вкладах и ценных бумагах.

Отметим, Роман Худяков входил во фракцию ЛДПР в Госдуме РФ прошлого созыва, в 2016 году был исключён за участие в праймериз "Единой России".