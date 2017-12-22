Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 30 миллионов копий

Игра официально вышла в Steam. На консоли Xbox One шутер пока находится в раннем доступе.

Студия Bluehole отчиталась об очередных успехах PlayerUnknown's Battlegrounds. Самый популярный шутер 2017 года уже купили 30 миллионов человек.

Количество игроков выросло после того, как игра вышла на консоли Xbox One. Пока что шутер находится на этой платформе в раннем доступе. Вместе с этим разработчики объявили об официальном релизе PUBG на ПК. Сейчас игру можно приобрести в Steam за 899 рублей.