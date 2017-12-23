Жуков заявил, что Россия начнёт в срок выплату $15 млн штрафа МОК
Александр Жуков. Фото: © L!FE
При этом глава российского олимпийского комитета отметил, что даты ещё не установлены.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил журналистам, что Россия в срок начнёт выплачивать 15 миллионов долларов на систему против допинга, как того требует МОК.
На данный момент сроки выплат не установлены.
Напомним, исполком МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Россия должна будет заплатить штраф в 15 миллионов долларов. Страна выступит под нейтральным флагом.