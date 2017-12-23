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Регион
Опубликовано 23 декабря 2017, 16:28

Жуков заявил, что Россия начнёт в срок выплату $15 млн штрафа МОК

Александр Жуков. Фото: &copy; L!FE

Александр Жуков. Фото: © L!FE

При этом глава российского олимпийского комитета отметил, что даты ещё не установлены.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил журналистам, что Россия в срок начнёт выплачивать 15 миллионов долларов на систему против допинга, как того требует МОК.

На данный момент сроки выплат не установлены.

Напомним, исполком МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Россия должна будет заплатить штраф в 15 миллионов долларов. Страна выступит под нейтральным флагом.

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Анна Стрельцова
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