Топилин назвал меры, которые помогут преодолеть бедность в России

Глава Минтруда считает, что в ближайшие годы число россиян с доходами ниже прожиточного минимума может снизиться до 7–8%.

Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также увеличение и применение других социально-экономических и демографических мер способны решить вопрос бедности в России. Об этом журналистам заявил глава Минтруда Максим Топилин. По оценкам главы министерства, в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится с 13–14% до 7–8%.

— МРОТ повышается практически в два раза. Мы рассчитываем, что это очень серьёзно повлечёт за собой снижение числа тех, кто находится ниже черты по прожиточному минимуму. Это очень серьёзная мера. Зарплаты продолжаем повышать, будут введены пособия по критериям нуждаемости, демографические, что позволит нам эту тему, безусловно, определённым образом решить. Мы посмотрим, как сработают принятые меры, — сказал Максим Топилин.