В Госдуме рассказали об условиях возможного возвращения России в СЦКК

Военные из России вернутся к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе после того, как украинская сторона прекратит провокации. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего — прекращение провокаций в отношении наших офицеров, — заявил Слуцкий РИА "Новости".

Он также добавил, что Западу необходимо добиваться от Украины выполнения взятых на себя обязательств по Минским соглашениям.