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Регион
Опубликовано 24 декабря 2017, 04:01

В Госдуме рассказали об условиях возможного возвращения России в СЦКК

Фото: &copy; РИА "Новости"/ Наталья Селиверстова

Фото: © РИА "Новости"/ Наталья Селиверстова

Военные из России вернутся к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе после того, как украинская сторона прекратит провокации. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего — прекращение провокаций в отношении наших офицеров, — заявил Слуцкий РИА "Новости".

Он также добавил, что Западу необходимо добиваться от Украины выполнения взятых на себя обязательств по Минским соглашениям.

Ранее Лайф сообщал, что Германия и Франция намерены выступить в роли посредников для возвращения российских военных к деятельности в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе.

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Роман Босиков
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