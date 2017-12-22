Германия и Франция выступят посредниками для возврата российских военных в СЦКК

Меркель и Порошенко также обсудили вопрос обмена пленными, подчеркнув важность подобного жеста.

Германия и Франция намерены выступить в роли посредников для возвращения российских военных к деятельности в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил представитель правительства Германии Георг Штрайтер по итогам телефонного разговора между лидерами Германии и Украины Ангелой Меркель и Петром Порошенко.

— Канцлер и украинский президент были едины в том, что российские офицеры должны быстро вернуться в СЦКК. Они договорились работать над тем, чтобы специалисты из Германии и Франции в ближайшие дни выступили в этом вопросе в роли посредников, — сказал Штрайтер.

Меркель и Порошенко также обсудили вопрос обмена пленными, подчеркнув важность подобного жеста, который, по их мнению, является "важным шагом на пути реализации минских договорённостей".

Ранее Лайф сообщал, что Российские наблюдатели из СЦКК могут вернуться в Донбасс в том случае, если со стороны Киева не будет поступать провокационных действий.