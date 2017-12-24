"Справедливая Россия" поддержит Путина на президентских выборах в 2018 году
Лидер партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
При этом в политическом объединении рассказали, что своего кандидата выдвигать не планируют.
"Справедливая Россия" на выборах лидера страны в 2018 году поддержит кандидатуру нынешнего президента России Владимира Путина, сообщил лидер партии Сергей Миронов.
— Мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина, — заявил он.
При этом глава "Справедливой России" отметил, что представители политического объединения войдут в инициативную группу по выдвижению Путина. Своего кандидата партия выдвигать не будет.
Напомним, 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Как он отмечал во время пресс-конференции, предвыборная кампания готова, а руководитель штаба ещё не назначен.