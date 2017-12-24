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Регион
Опубликовано 24 декабря 2017, 22:02

"Справедливая Россия" поддержит Путина на президентских выборах в 2018 году

Лидер партии &ldquo;Справедливая Россия&rdquo; Сергей Миронов. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Лидер партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

При этом в политическом объединении рассказали, что своего кандидата выдвигать не планируют.

"Справедливая Россия" на выборах лидера страны в 2018 году поддержит кандидатуру нынешнего президента России Владимира Путина, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

— Мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина, — заявил он.

При этом глава "Справедливой России" отметил, что представители политического объединения войдут в инициативную группу по выдвижению Путина. Своего кандидата партия выдвигать не будет.

Напомним, 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Как он отмечал во время пресс-конференции, предвыборная кампания готова, а руководитель штаба ещё не назначен.

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Анна Стрельцова
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