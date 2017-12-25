Полонский заявил о планах создать партию "За всех"
Сергей Полонский. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
По словам бизнесмена, политическая организация будет создана "на интеллектуальной компьютерной платформе".
Предприниматель Сергей Полонский намерен к выборам в Госдуму в 2021 году создать партию "За всех", чтобы бороться за места в нижнюю палату парламента. Об этом он заявил РИА "Новости".
— Мы начали борьбу за места в Государственной думе на выборах 2021 года. Для этого мы начинаем строительство партии "За всех", — сказал он.
Он сообщил, что партия будет формироваться "на интеллектуальной компьютерной платформе".
Напомним, Центральная избирательная комиссия 24 декабря приняла от Полонского документы для участия в выборах президента в 2018 году.