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Регион
Опубликовано 25 декабря 2017, 17:55

Полонский заявил о планах создать партию "За всех"

Сергей Полонский. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Сергей Полонский. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

По словам бизнесмена, политическая организация будет создана "на интеллектуальной компьютерной платформе".

Предприниматель Сергей Полонский намерен к выборам в Госдуму в 2021 году создать партию "За всех", чтобы бороться за места в нижнюю палату парламента. Об этом он заявил РИА "Новости".

— Мы начали борьбу за места в Государственной думе на выборах 2021 года. Для этого мы начинаем строительство партии "За всех", — сказал он.

Он сообщил, что партия будет формироваться "на интеллектуальной компьютерной платформе".

Напомним, Центральная избирательная комиссия 24 декабря приняла от Полонского документы для участия в выборах президента в 2018 году.

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Владислав Фёдоров
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