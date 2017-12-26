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Регион
Опубликовано 26 декабря 2017, 18:06

Неизвестные подорвали магистральный нефтепровод на северо-востоке Ливии

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Фото: © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Согласно предварительным данным, совершён теракт. На место уже выехали вооружённые подкрепления.

Магистральный нефтепровод подорван на северо-востоке Ливии. Об этом сообщает LANA.

Отмечается, что о происшествии сообщили структуры, обеспечивающие безопасность нефтяной инфраструктуры в районе Марада.

По предварительным данным, неизвестными был совершён теракт. На место выехали вооружённые подкрепления.

Подорванный трубопровод находился в подчинении компании "Эль-Ваха" — совместного предприятия Национальной нефтяной корпорации Ливии и трёх американских компаний.

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Владислав Фёдоров
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