Неизвестные подорвали магистральный нефтепровод на северо-востоке Ливии
Фото: © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
Согласно предварительным данным, совершён теракт. На место уже выехали вооружённые подкрепления.
Магистральный нефтепровод подорван на северо-востоке Ливии. Об этом сообщает LANA.
Отмечается, что о происшествии сообщили структуры, обеспечивающие безопасность нефтяной инфраструктуры в районе Марада.
По предварительным данным, неизвестными был совершён теракт. На место выехали вооружённые подкрепления.
Подорванный трубопровод находился в подчинении компании "Эль-Ваха" — совместного предприятия Национальной нефтяной корпорации Ливии и трёх американских компаний.