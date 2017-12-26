Неизвестные подорвали магистральный нефтепровод на северо-востоке Ливии

Согласно предварительным данным, совершён теракт. На место уже выехали вооружённые подкрепления.

Магистральный нефтепровод подорван на северо-востоке Ливии. Об этом сообщает LANA.

Отмечается, что о происшествии сообщили структуры, обеспечивающие безопасность нефтяной инфраструктуры в районе Марада.

По предварительным данным, неизвестными был совершён теракт. На место выехали вооружённые подкрепления.