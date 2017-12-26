Кузнецова: Подростки ижевской колонии порезали себя из-за запрета на курение
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова / Фото:©L!FE
Девять подростков порезали сами себя из-за того, что им запретили курить на территории учреждения. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка РФ Анны Кузнецовой.
— Предварительная проверка показала, что совершённые действия стали демонстративным актом протеста воспитанников против запрета курения на территории колонии со стороны руководства пенитенциарного учреждения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что омбудсмен обсудила эту ситуацию с руководством региона.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетние в воспитательной колонии в Ижевске в ночь с понедельника на вторник нанесли себе порезы. Ситуацию под личный контроль взял глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
ФСИН же объяснила это тем, что подобным шантажом они пытались добиться от руководства учреждения послабления режима.