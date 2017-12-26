Кузнецова: Подростки ижевской колонии порезали себя из-за запрета на курение

Девять подростков порезали сами себя из-за того, что им запретили курить на территории учреждения. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка РФ Анны Кузнецовой.

— Предварительная проверка показала, что совершённые действия стали демонстративным актом протеста воспитанников против запрета курения на территории колонии со стороны руководства пенитенциарного учреждения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что омбудсмен обсудила эту ситуацию с руководством региона.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние в воспитательной колонии в Ижевске в ночь с понедельника на вторник нанесли себе порезы. Ситуацию под личный контроль взял глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.