Дружко, Шурыгина и дисс на дисс: что происходило с YouTube в 2K17?

За прошедший год все окончательно поняли: за YouTube будущее. Главное, это поняли люди из телевизора. Если в конце 2016-го мы вспоминали фальшивое реалити Фирамира и прямые включения Мопса, то почти все герои этого года крепко связаны с ТВ. Дружко, Шурыгина, Соболев, даже обладатель "рук-базук" — интернет-феномены обязаны своей популярностью в том числе и первым двум кнопкам. Телевизор полюбил Сеть, а она ответила взаимностью: мемы с Малаховым не сходили со страниц многочисленных пабликов, а у передачи "Пусть говорят" — рекордные просмотры для продукта родом с ТВ.

Неожиданный союз двух медиасердец — не единственное событие уходящего года. Новости с YouTube-площадки разрывали весь 2017-й, поэтому есть о чём рассказать и что вспомнить. Безумные персонажи, новые форматы, неожиданные тенденции и, конечно, диссы — всё, что волновало нас эти 12 месяцев.

Скриншот видео: YouTube/Пусть говорят

Появились новые герои

YouTube — площадка, где звезда может взлететь, загореться и погаснуть. В течение двух недель. Неудивительно, что никто из хедлайнеров прошлого года не засветился в этом. Скорее всего, под занавес 2018-го мы будем писать аналогичные вещи.

Диана Шурыгина, кратковременный символ российского Интернета, мозолила нам глаза в течение нескольких месяцев. За это время девушка из Ульяновска стала медиазвездой, расколола общество на две баррикады, спровоцировала гендерную полемику и — сама того не желая — пульнула на олимп одного самовлюблённого блогера.

Взлёт и падение девушки — классический пример удачного билета в жизнь, который YouTube выдаёт со случайностью игрового автомата. Очень легко оседлать волну популярности, но ещё легче — с неё свалиться. Когда ажиотаж вокруг Шурыгиной прошёл, выяснилось, что сама по себе она никому не нужна: карьера блогера не задалась. Да, на канал девушки подписано 460 тысяч человек, а ролик с названием "Мой первый раз" собрал больше четырёх миллионов кликов. Но это успехи прошлого. В суровом настоящем цифры следующие: 230 тысяч просмотров у рекламного видео с идиотским заголовком "Села на иглу!" (дизлайки лучше не считать), 143 тысячи — у записи "Я беременна!?"

Несмотря на остервенелое внимание СМИ к жизни Шурыгиной и линейку резких поворотов в биографии — например, замужество, — вернуть пристальные взгляды окружающих так и не удалось.

Диана Шурыгина. Фото: SUPER

В отличие от другого героя 2017 года — Николая Соболева. Когда-то блогер проморгал вспышку, так толком и не реализовав бешеный хайп от знаменитых пранков. Второй шанс Соболев не упустил, гениально конвертировав шумиху вокруг Шурыгиной в деньги, просмотры и зрителей.

В конце февраля 2017-го Николай отмечал миллион подписчиков; к марту цифра перевалила за два миллиона. В считаные месяцы Соболев из "ещё одного блогера" превратился в лидера мнений и практически мессию, чьи речи раздирали на цитаты. До истории с Шурыгиной на YouTube не было авторских передач, которые бы смотрели все, — благодаря делу об изнасиловании одна появилась.

Сейчас Соболеву явно тесно в привычном формате: подписчиков почти четыре миллиона, ролики собирают по 2–3 миллиона кликов. Куда расти? Обыватели предсказывают блогеру карьеру в депутатском кресле, что не так уж сюрреалистично: учитывая политизирующийся YouTube, главной звезде найдётся место. Ведь нельзя бесконечно крутить просмотры за счёт фальшивых бифов (сейчас — с Бастой и Ресторатором) и вечно паразитировать на Шурыгиной. Бессмертная муза Николая всплывает даже сейчас: один из свежих роликов рассказывает про "новую Шурыгину", а в предпоследней записи "Топ зашкваров блогеров" Диане даже нашлось место на заглавной картинке. Кажется, девушка вышла замуж не за того парня.

Скриншот видео: YouTube

Другой феномен 2017-го — "Дружко-шоу". Актёр с инфернальным взглядом давно топтался в статусе локального интернет-мема, но в этом году улетел в стратосферу — правда, быстро вернулся обратно.

Первый ролик обвалил тренды YouTube — счётчик просмотров показывал какие-то безумные цифры; сейчас у видео 15 миллионов кликов. Подписчики росли с каждой секундой — за неделю собралось больше миллиона зрителей, когда на канале было всего два видео. Дружко, пожалуй, — первый блогер, который должен был получить "Золотую кнопку" одновременно с бронзовой и серебряной. Коллекция мемов обновилась — молодой и волосатый Дружко уступил место постаревшему и лысому. Летом этого года Интернет сразу встречал с каменным лицом актёра — сперва вы попадали на картинки с Сергеем, а уже потом на что-нибудь другое.

Но огонь хайпа не мог жечь вечно, и динамика просмотров стала проседать. Несколько раз пошутив на эту тему, создатели шоу принялись за эксперименты — в частности, на соседний канал переехала внутренняя "Биржа мемов". Перестановки не особо помогли, Дружко обосновался на канале "Столото", всё вело к тому, что сверхновая погаснет, как случилось с Шурыгиной и другими.

Но нет! Буквально на днях с канала "Дружко-шоу" пропали все выпуски, кроме первого, а по соседству вырос новый. В нём Сергей делает вид, будто все эти месяцы ничего не происходило и перед нами всего лишь вторая, предновогодняя серия. Спустя сутки безумие рассеялось: ролики не удалили, а просто скрыли на время. И всё же необычный манёвр всколыхнул болото — запись попала в тренды. Возможно, самолёт хайпа заходит на второй рейс.

Пришли профессионалы

YouTube принято считать Меккой селфмейда. Классическая success story выглядит так: сын учительницы русского языка берёт любительскую камеру, пишет несколько выпусков с чужими роликами, через пару лет его называют Максом +100500. Все эти годы на площадку приходили люди без громкого прошлого, опыта, профессиональных навыков и больших денег. Ситуация меняется: внимание обратили профессионалы. Когда-то подобную перестройку терпел кинематограф, настала очередь YouTube.

Скриншот © L!FE

Юрия Дудя можно запихать в предыдущую главу — он ворвался в медиапространство ничуть не хуже Дружко и уж точно круче Шурыгиной. Каналу нет и года, а на него подписалось уже два миллиона человек, и, судя по некислой динамике кликов, эти люди смотрят ролики. Если кто-нибудь надумает разыграть статуэтку "Хайп года", у Дудя будут все шансы.

До оглушительной YouTube-карьеры создателя "вДудя" знал лишь ограниченный круг читателей Sports.ru — как главного редактора и одного из лучших интервьюеров в спортивной журналистике. Тот случай, когда профессионализм из "обычной жизни" пригодился на интернет-площадке, которая вроде как любит эксперименты и энтузиазм. Ничего подобного. Юрий вынес абсолютно весь (впрочем, слабый) сегмент "домашнего интервью", попутно введя моду на тайминги в комментариях — теперь так делают все.

Как ни странно, Дудь вдохнул известность в другой проект, сделанный профессионалами, про который вы, скорее всего, сейчас узнаете впервые. Актёр новосибирского театра "Красный факел" вместе с коллегами запустил пародирующее шоу "Сатир", посвятив первый выпуск как раз главному редактору Sports.ru. Дудь об этом узнал, разместил ролик во всех своих соцсетях, дав провинциальному таланту билет в большое будущее.

Скриншот видео: YouTube

Казалось бы, более избитого формата не придумать, пародии пишут все подряд, даже есть общепризнанный властелин — Кузьма, большой соратник Хованского. Но первым же выпуском Сатир убрал вообще все потуги энтузиастов — в комментариях тут же свергли бывшего короля с трона, чтобы усадить на него новосибирского лицедея.

И дело не только в актёрском мастерстве, хотя артист блистательно копирует мимику, голос и жесты высмеиваемых персонажей. Дело в нюансах — команда Сатира замечает интересные детали, которые доводит до абсурда. Например, в пародии на "Версус" упоминаются практически все мыслимые бренды — как, в общем-то, и в настоящих баттлах. Отличает новосибирца и дикая самоотверженность: в ролике про Хованского актёр не стесняется нырять в мусорные баки и драться с "бомжом" на глазах у удивлённых прохожих.

Плюс сказывается длительная работа авторов Сатира с драматургией: каждый ролик — не просто пародия, а полноценный сюжет с завязкой, кульминацией и катарсисом. Видео про Макса +100500 (отдельная прелесть — пародия на вставки) заканчивается в духе самых надрывных пьес Островского, и это, конечно, уровень, которого на YouTube никогда не было.

Скриншот видео: YouTube

Знайте: это только начало. Через пару лет YouTube окончательно превратится в площадку для профессионалов с большими бюджетами, а мы будем с ностальгией вспоминать романтичное время, когда мог прославиться сын учительницы русского языка, вооружённый любительской камерой. Golden YouTube Era закончилась — началась полноценная индустрия, поделённая на корпорации.

Дисс превратился в главное оружие

Скриншот видео: YouTube

Как думаете, какое главное слово 2017 года? "Хайп"? Может быть, но мы бы выбрали "дисс" — потому что эти двенадцать месяцев диссы были повсюду. Их начали писать все: актёры, комики, стримеры, обзорщики. Так было, в общем-то, всегда, но только в 2017-м песня с оскорблениями могла радикально поменять карьеру. Блогерша Лиззка стрельнула "диссом на Атеву", собрала больше 20 миллионов просмотров и около миллиона новых подписчиков — и окунулась в новую жизнь.

Другие примеры не такие яркие, но парочка найдётся: диссами развлекали цифровую паству Совергон, Соколовский, Поперечный, ЯнГо и другие. Саша Спилберг пошла ещё дальше, записав дисс на себя, — бит и читка довольно ужасные, но прецедент всячески поддерживаем.

Во всеобщем помешательстве на диссах нет ничего удивительного. Конфликты и публичные ссоры — одно из любимых занятий человечества: за этим интересно наблюдать, это интересно делать. Особенно для российских реалий, где скандал всегда был и будет главной движущей медийной силой. В конце концов, что ещё может быть в тренде на площадке, где не только "Версус" — отлаженная машина по производству оскорбительных речовок?

Кто-то не выдержал темпа

Кстати, о "Версусе". Несмотря на революционные успехи и практически первопетровскую вылазку на Запад, главная баттл-лига терпит потери. Не всё ладно с кликами: из восьми самых просматриваемых видео на канале только два сделаны в уходящем году. Цифры у третьего сезона Fresh Blood на уровне второго, а местами и ниже. Не помогают даже умеренно громкие имена — например, баттл между ветеранами сцены Витей СД и Витей Классиком едва собрал полтора миллиона.

Но главное. Лига терпит репутационные потери, особенно её вечно улыбающееся лицо — Ресторатор. Сперва по нему проехался Оксимирон, открыв эпохальный поединок с Гнойным. Затем "Немагия" выкатила довольно оскорбительный и местами смешной "видеообзор". Наконец, в начале декабря случился баттл между Драго и Димастой — и это самый тёмный момент в истории "Версуса".

Страница ролика встречает нас нетипичным соотношением лайков и дизлайков — вторых на порядок больше первых. Это чрезвычайно редкое происшествие, обычно баттлы любят и хвалят. Однако не в этот раз — скандальный Димаста привёл на словесное сражение кучу людей, среди которых был известный MMA-блогер Артём Тарасов. Остальные спрятали лица за балаклавами — видимо, чтобы избежать деанонимизации: толпа вела себя отвратительно, перекрикивая Драго во время его раундов.

Скриншот видео: YouTube

Суровый и грозный Ресторатор обычно лихо затыкает разбушевавшихся, но тут потерял контроль, перейдя чуть ли не на слёзные просьбы к Димасте: усмири, пожалуйста, своих. Димаста усмирять никого не собирался, и всё это зрелище выглядело довольно жалко — чуть ли не впервые по вине ведущего. Окончательно разжёг пламя вердикт судей, которым, судя по всему, передалась нервозность хозяина "Версуса": двое отдали голос Димасте, хотя Драго был очевидно сильнее и круче.

Однако народ не обманешь, и в комментариях царят два хештега: одним пользователи поддерживают Драго, а вторым рассказывают Димасте, что делали с его ротовой полостью. Эстафету переняли блогеры, и это редкий случай, когда "экспертные мнения" работников YouTube записаны не только ради лишнего пиара. Всё та же "Немагия" ещё разок прокатилась по Ресторатору, обвинив его в мягкотелости, а Соболев жёстко высмеял весь баттл, включая судейский вердикт Юрия Хованского — "батя" отдал голос Димасте.

Ну и возвращаясь к цифрам: несмотря на всю эту грязь, тонны блогерских роликов, пересудов и перетолков, баттл едва набрал два миллиона кликов — то есть проблема с просмотрами всё-таки есть. И в следующем году Ресторатор будет с ней разбираться, надеемся, более эффективно, чем с толпой неуправляемых детей в балаклавах. Иначе итоговый текст 2018 года расскажет нам о славной истории проекта "Версус", который ушёл на дно.

Что нас ждёт

Несмотря на проблемы "Версуса", сам боевой рэп становится всё популярнее и в будущем году наведёт немало шороху. Новость о баттл-площадке Ларина оказалась скорее фейком, но ход очевидный — почему бы какому-нибудь блогеру не взять под контроль этот вид деятельности. Все в плюсе: не надо ходить на поклон к рэперам, которые всё равно не считают за своих, не надо терпеть в комментариях вопросы формата "Какое они имеют отношение к рэпу?" Блогерские баттлы могут быть как откровенно пародийными — такими иногда стреляет Хованский — так и вполне серьёзными. Насколько что-то вообще может быть серьёзным на YouTube. Ларину действительно стоит об этом задуматься — за весь год новоявленный певец не записал ни одного по-настоящему большого хита (с этим пока ничего не ясно), так что пора меняться.