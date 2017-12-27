Кадыров сообщил об освобождении двух белорусских медиков в Ливии
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: ©РИА Новости/Саид Царнаев
Врачи работали в стране с 2010-го, но в октябре текущего года у них истёк контракт с медучреждением и их задержали.
Двое медиков, граждане Белоруссии Инна Бабуш и Сергей Дзота, освобождены в Ливии. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём телеграм-канале.
— Вооружённые люди продолжительное время удерживали их в Ливии. Мы приложили большие усилия для освобождения врачей. По моему поручению этим вопросом занимался советник главы ЧР, депутат Государственной думы России Адам Делимханов, — отметил Кадыров.
Он добавил, что всё время в Ливии находился глава Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощник главы Чеченской Республики Лев Деньгов.
— В результате слаженной работы с МИД Ливии и руководством Службы безопасности Правительства национального согласия Ливии, в координации с МИД России и МИД Республики Беларусь удалось связаться с белорусскими гражданами, освободить их и вывезти в безопасное место. Сегодня Бабуш и Дзота будут в Москве, — сообщил Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что вопрос освобождения медиков обсуждался во время его визита в Белоруссию.