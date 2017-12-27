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Регион
Опубликовано 27 декабря 2017, 14:00

Бороться с токсичными игроками в PlayerUnknown's Battlegrounds стало удобнее

Разработчики самой популярной игры 2017 года объявили об изменении системы жалоб на пользователей.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Xbox

Скриншот видео: youtube.com/Xbox

Студия Bluehole обновила систему жалоб. Теперь бороться с читерами и токсичными игроками в PlayerUnknown's Battlegrounds стало удобнее.

По словам разработчиков, пользователи могут оставлять жалобу в клиенте с игрой. Ранее для этого необходимо было создавать специальную тему на официальном форуме самого популярного шутера 2017 года.

Напомним, сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds официально доступна на ПК — релизная версия шутера доступна в Steam. Также игра появилась в раннем доступе на Xbox One. У консольной версии пока нет точной даты выхода.

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Сергей Сурепин
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