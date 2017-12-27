Бороться с токсичными игроками в PlayerUnknown's Battlegrounds стало удобнее
Разработчики самой популярной игры 2017 года объявили об изменении системы жалоб на пользователей.
Скриншот видео: youtube.com/Xbox
Студия Bluehole обновила систему жалоб. Теперь бороться с читерами и токсичными игроками в PlayerUnknown's Battlegrounds стало удобнее.
По словам разработчиков, пользователи могут оставлять жалобу в клиенте с игрой. Ранее для этого необходимо было создавать специальную тему на официальном форуме самого популярного шутера 2017 года.
Напомним, сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds официально доступна на ПК — релизная версия шутера доступна в Steam. Также игра появилась в раннем доступе на Xbox One. У консольной версии пока нет точной даты выхода.