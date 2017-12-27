Бороться с токсичными игроками в PlayerUnknown's Battlegrounds стало удобнее

Студия Bluehole обновила систему жалоб. Теперь бороться с читерами и токсичными игроками в PlayerUnknown's Battlegrounds стало удобнее.

По словам разработчиков, пользователи могут оставлять жалобу в клиенте с игрой. Ранее для этого необходимо было создавать специальную тему на официальном форуме самого популярного шутера 2017 года.