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Опубликовано 29 декабря 2017, 12:01

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали 1,5 миллиона пользователей

Фото: &copy;&nbsp;PUBG Corporation

Фото: © PUBG Corporation

За порядком в самой популярной игре 2017 года следит античит-система под названием BattlEye.

Количество заблокированных игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds уже достигло отметки полтора миллиона человек. Информация об этом появилась в "твиттере" античит-системы BattlEye.

Напомним, в конце ноября количество заблокированных игроков в самой популярной игре 2017 года достигло отметки 700 тысяч. Всего за месяц количество читеров увеличилось в два раза. По словам разработчиков, больше всего банов приходится на геймеров из Китая.

Система для обнаружения читеров BattlEye функционирует в PlayerUnknown's Battlegrounds с момента выхода игры в ранний доступ в Steam. Сейчас шутер работает на версии 1.0. При этом общие продажи на ПК и консоли Xbox One превысили 30 миллионов копий.

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Сергей Сурепин
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