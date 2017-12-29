Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали 1,5 миллиона пользователей

За порядком в самой популярной игре 2017 года следит античит-система под названием BattlEye.

Количество заблокированных игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds уже достигло отметки полтора миллиона человек. Информация об этом появилась в "твиттере" античит-системы BattlEye.

Update on the number of PUBG bans: 1,500,000. — BattlEye (@TheBattlEye) December 28, 2017

Напомним, в конце ноября количество заблокированных игроков в самой популярной игре 2017 года достигло отметки 700 тысяч. Всего за месяц количество читеров увеличилось в два раза. По словам разработчиков, больше всего банов приходится на геймеров из Китая.