"Ювентус" выгнал из основного состава игрока из-за тайных переговоров с ПСЖ

Итальянские СМИ сообщили о жёстких мерах руководства клуба в отношении одной из звёзд — нападающего Пауло Дибала.

По данным портала Il Bianconero, брат Дибалы и по совместительству агент футболиста связывался с представителями "Пари Сен-Жермен" и обсуждал возможность трансфера. В связи с тем, что руководству туринцев "из соцсетей" стало известно о переговорах, Дибалу вывели из основного состава. Как уточняют журналисты, указание поступило от генерального директора "Ювентуса" Джузеппе Маротты.