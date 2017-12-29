"Ювентус" выгнал из основного состава игрока из-за тайных переговоров с ПСЖ
Пауло Дибала на скамейке запасных "Ювентуса" во время матча с "Ромой". Фото: © Reuters
Итальянские СМИ сообщили о жёстких мерах руководства клуба в отношении одной из звёзд — нападающего Пауло Дибала.
По данным портала Il Bianconero, брат Дибалы и по совместительству агент футболиста связывался с представителями "Пари Сен-Жермен" и обсуждал возможность трансфера. В связи с тем, что руководству туринцев "из соцсетей" стало известно о переговорах, Дибалу вывели из основного состава. Как уточняют журналисты, указание поступило от генерального директора "Ювентуса" Джузеппе Маротты.
Дибала в нынешнем сезоне провёл 25 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил 15 мячей. Всю встречу последнего тура чемпионата Италии с "Ромой" аргентинец провёл на скамейке запасных, при этом подопечные Массимилиано Аллегри всё равно одержали важную победу со счётом 1:0.