Яровая признала шествия в честь Бандеры поминками Украины

Депутат полагает, что вживление в сознание молодёжи идей нацизма рисует удручающие перспективы для страны.

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая сравнила шествия, прошедшие накануне на Украине в честь дня рождения Степана Бандеры, с поминками по этой стране.

— Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины, — приводит пресс-служба парламентария её слова.

Она назвала зловещим "настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры". По мнению Яровой, всё это рисует "ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня".

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и одним из создателей Украинской повстанческой армии*. Последняя сотрудничала с немецкими нацистами, массовая убивая мирных жителей.