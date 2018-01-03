Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 января 2018, 11:42

PlayerUnknown's Battlegrounds удивила системой 3D-повторов

Фанаты многопользовательского шутера рассказали о полезной функции для киберспорта. Теперь можно снимать красочные ролики.

Студия Bluehole добавила в PlayerUnknown's Battlegrounds новую функцию. Ей стала система 3D-повторов. Она позволяет просматривать записи своих боёв с любого угла и записывать собственные удачные моменты.

По словам геймеров, разработчики создали такую систему, чтобы она не нагружала сервера с игрой. Во время записи повторов задействуется компьютер игрока.

Инновация PlayerUnknown's Battlegrounds заключается в том, что технология 3D-повторов позволяет на расстоянии километра увидеть всё, что происходило. Это касается не только вашего игрока, но и всех остальных пользователей. В остальных играх технология воспроизведения повторов позволяет посмотреть лишь небольшой момент, который привёл к смерти игрока.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • киберспорт
  • bluehole
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar