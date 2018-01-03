PlayerUnknown's Battlegrounds удивила системой 3D-повторов

Фанаты многопользовательского шутера рассказали о полезной функции для киберспорта. Теперь можно снимать красочные ролики.

Студия Bluehole добавила в PlayerUnknown's Battlegrounds новую функцию. Ей стала система 3D-повторов. Она позволяет просматривать записи своих боёв с любого угла и записывать собственные удачные моменты.

По словам геймеров, разработчики создали такую систему, чтобы она не нагружала сервера с игрой. Во время записи повторов задействуется компьютер игрока.