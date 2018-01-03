PlayerUnknown's Battlegrounds получила командный режим для Xbox One
Разработчики выпустили очередное обновление для самого популярного шутера 2017 года.
Фото: © playbattlegrounds.com
Студия Bluehole выпустила обновление для PlayerUnknown's Battlegrounds. Разработчики продолжают работу над версией игры для консоли Xbox One.
Теперь в самом популярном шутере 2017 года появился командный режим. Пользователи могут играть составом из одного, двух или трёх человек. Ранее этот режим был доступен только в steam-версии игры.
Напомним, ранее владельцы Xbox One жаловались на производительность консольной версии игры. Вместо обещанных 60 кадров производительность PlayerUnknown's Battlegrounds проседает до 20 кадров в секунду.