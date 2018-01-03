Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 января 2018, 13:58

PlayerUnknown's Battlegrounds получила командный режим для Xbox One

Разработчики выпустили очередное обновление для самого популярного шутера 2017 года.

Фото: &copy;&nbsp;playbattlegrounds.com

Фото: © playbattlegrounds.com

Студия Bluehole выпустила обновление для PlayerUnknown's Battlegrounds. Разработчики продолжают работу над версией игры для консоли Xbox One.

Теперь в самом популярном шутере 2017 года появился командный режим. Пользователи могут играть составом из одного, двух или трёх человек. Ранее этот режим был доступен только в steam-версии игры.

Напомним, ранее владельцы Xbox One жаловались на производительность консольной версии игры. Вместо обещанных 60 кадров производительность PlayerUnknown's Battlegrounds проседает до 20 кадров в секунду.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • xboxone
  • bluehole
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar