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Регион
Опубликовано 3 января 2018, 15:22

"Спартак" или ЦСКА? Поклонская рассказала о любимом футбольном клубе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фото: &copy;L!FE&nbsp;&nbsp;

Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фото: ©L!FE  

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призналась журналистам, какому из московских футбольных клубов — "Спартаку" или ЦСКА — она симпатизирует больше.

— "Спартак", — ответила на блиц-вопрос RT Поклонская.

Отметим, что московский футбольный клуб "Спартак" является 22-кратным чемпионом России по футболу и 13-кратным обладателем Кубка. На счету ЦСКА 13 побед в чемпионате страны и 12 — в Кубке.

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Алёна Темирчиева
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