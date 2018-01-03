"Спартак" или ЦСКА? Поклонская рассказала о любимом футбольном клубе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призналась журналистам, какому из московских футбольных клубов — "Спартаку" или ЦСКА — она симпатизирует больше.

Отметим, что московский футбольный клуб "Спартак" является 22-кратным чемпионом России по футболу и 13-кратным обладателем Кубка. На счету ЦСКА 13 побед в чемпионате страны и 12 — в Кубке.