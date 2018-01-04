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Опубликовано 4 января 2018, 02:48

Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер

Фото &copy; Instagram/pixeefox

Фото © Instagram/pixeefox

Девушка перенесла более ста операций, чтобы походить на персонажа из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" Джессику Рэббит.

Пикси Фокс, известная многим пользователям Интернета как "шведская Барби", удалила шесть рёбер и вставила глазные имплантаты зелёного цвета. Девушка заявляет, что хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой тонкой талии в мире.

Ещё одна цель Фокс — стать похожей на персонажа из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" Джессику Рэббит. Чтобы добиться этого, 27-летняя модель сделала более ста операций.

Сейчас девушка считается одной из самых известных женщин, когда-либо делавших себе пластические операции.

#ariel #jessicarabbit #cosplay #disney #poisonivy #redhair #red

Публикация от Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox)

Пикси заявляет, что останавливаться на достигнутом не собирается.

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Катерина Александрова
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