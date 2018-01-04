Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер
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Девушка перенесла более ста операций, чтобы походить на персонажа из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" Джессику Рэббит.
Пикси Фокс, известная многим пользователям Интернета как "шведская Барби", удалила шесть рёбер и вставила глазные имплантаты зелёного цвета. Девушка заявляет, что хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой тонкой талии в мире.
Ещё одна цель Фокс — стать похожей на персонажа из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" Джессику Рэббит. Чтобы добиться этого, 27-летняя модель сделала более ста операций.
Today I had @guy_tang giving me the best hair if my life! Thank you so much sweetheart! Episodes will be out on his YouTube and at pixeefox.tv in short! Stay toon-ed! ・・・ Meet HairBestie @pixeefox aka “The Living Cartoon” with an Awesome video coming soon. We used @guytang_mydentity #magnum8 to lift her hair blonde and gloss with 9IG ICE GOLD and 9Ig with crystal clear on mids and ends 6vol. And we install some Guy Tang Balayage extensions in 8/60 @bellamihair #evolve #parter #guytang #evolvetogether
Сейчас девушка считается одной из самых известных женщин, когда-либо делавших себе пластические операции.
Пикси заявляет, что останавливаться на достигнутом не собирается.