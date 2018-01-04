Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер

Девушка перенесла более ста операций, чтобы походить на персонажа из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" Джессику Рэббит.

Пикси Фокс, известная многим пользователям Интернета как "шведская Барби", удалила шесть рёбер и вставила глазные имплантаты зелёного цвета. Девушка заявляет, что хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой тонкой талии в мире.

Ещё одна цель Фокс — стать похожей на персонажа из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" Джессику Рэббит. Чтобы добиться этого, 27-летняя модель сделала более ста операций.

Сейчас девушка считается одной из самых известных женщин, когда-либо делавших себе пластические операции.