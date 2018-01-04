ВОЗ просят не признавать зависимость от игр психическим расстройством
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Ассоциация производителей ПО и видеоигр считает, что это решение отвлекает внимание от настоящих заболеваний психики.
Ассоциация производителей видеоигр выступила против решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о включении игровой зависимости в Международную классификацию болезней (МКБ). В своём обращении организация обвинила ВОЗ в нехватке здравого смысла.
Точно так же, как фанаты спорта и потребители всех форм развлечения, игроки могут посвящать много времени страстному увлечению. Видеоигры появились больше сорока лет назад и по сей день удерживают внимание миллиардов любителей игр по всему миру
из заявления Ассоциации производителей видеоигр
Финальное решение ВОЗ станет известно с выходом МКБ одиннадцатого пересмотра. Он будет опубликован в середине 2018 года.
Напомним, в Ассоциацию производителей ПО и видеоигр входят крупнейшие компании игровой индустрии. Среди них: Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Nintendo, Take-Two и другие.