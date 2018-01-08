Маленький пес напугал царя зверей, когда тот гулял со львицей (видео)

Собака, скорее всего, принадлежит масаи — полукочевому народу, проживающему в основном в Кении и северной Танзании. Их деревня видна на фоне видеозаписи. На ней показано, что сторожевой смельчак сначала громко лает на пару диких кошек издалека, а затем самым ярым образом нападает на самца, пишет Daily Mail.

Вместо того чтобы отразить удар и защитить свою леди, лев принялся убегать от четвероногого защитника, помешавшему его романтичной прогулке. Через пару секунд путч, сообразив, что он связался с царём зверей, принялся бежать обратно к посёлку, а то мало ли...Впрочем, вся романтика была испорчена, а какое впечатление у леди от "короля зверей" после инцидента — тот ещё вопрос.