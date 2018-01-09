Больше мяса и рыбы. Топилин рассказал о новой потребительской корзине в России

По словам главы Минтруда, сейчас в минимальном наборе "перебор" хлебных продуктов и картофеля.

В потребительскую корзину может быть добавлено больше мясных и рыбных продуктов. По крайней мере, с таким предложением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Он добавил, что существующая корзина нуждается в пересмотре, так как текущий состав отстаёт от норм здорового питания, который был утверждён Министерством здравоохранения в 2016 году.

В частности, по словам Топилина, в данный момент в корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, а меньше мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.

— Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины, — сказал министр.