Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжают борьбу с читерами

Теперь пользователи могут отправлять жалобу на мошенников непосредственно в режиме повтора. Отныне для жалобы не нужно, чтобы убийство засчитали именно этому игроку. Ранее жаловаться можно было только с финального экрана после смерти. При этом подать жалобу можно было только на того игрока, который сделал финальный выстрел.