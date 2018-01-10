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Опубликовано 10 января 2018, 09:20

Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжают борьбу с читерами

Теперь в игре появилась возможность жаловаться на мошенников непосредственно во время повторов.

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Студия Bluehole выпустила обновление для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Разработчики планируют с помощью него улучшить ситуацию с читерами.

Теперь пользователи могут отправлять жалобу на мошенников непосредственно в режиме повтора. Отныне для жалобы не нужно, чтобы убийство засчитали именно этому игроку. Ранее жаловаться можно было только с финального экрана после смерти. При этом подать жалобу можно было только на того игрока, который сделал финальный выстрел.

Вместе с этим разработчики улучшили производительность PUBG и изменили систему внутриигровых контейнеров с косметическими предметами. В игре появились два типа контейнеров: бесплатный и требующий для открытия специальный ключ.

Сейчас обновление доступно только на тестовых серверах.

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Сергей Сурепин
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