Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжают борьбу с читерами
Теперь в игре появилась возможность жаловаться на мошенников непосредственно во время повторов.
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Студия Bluehole выпустила обновление для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Разработчики планируют с помощью него улучшить ситуацию с читерами.
Теперь пользователи могут отправлять жалобу на мошенников непосредственно в режиме повтора. Отныне для жалобы не нужно, чтобы убийство засчитали именно этому игроку. Ранее жаловаться можно было только с финального экрана после смерти. При этом подать жалобу можно было только на того игрока, который сделал финальный выстрел.
Вместе с этим разработчики улучшили производительность PUBG и изменили систему внутриигровых контейнеров с косметическими предметами. В игре появились два типа контейнеров: бесплатный и требующий для открытия специальный ключ.
Сейчас обновление доступно только на тестовых серверах.