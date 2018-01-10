Неймар хочет получить личный сервер PlayerUnknown's Battlegrounds

С такой просьбой нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" выступил в своём "твиттере".

9 января форвард французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар попросил разработчиков PlayerUnknown's Battlegrounds предоставить ему личный сервер. Это заявление он сделал на персональной странице в "твиттере".

hey @playerunknown can i have a custom server? Please :) — Neymar Jr (@neymarjr) January 9, 2018

Спортсмен не уточнил, для каких именно целей ему нужен кастомный сервер. Подобные привилегии зачастую получают организаторы турниров, стримеры, YouTube-блогеры и профессиональные игроки.

На кастомных серверах можно настроить тип погоды, лимит находящихся на карте предметов, а также выбрать количество игроков.