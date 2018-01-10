В Финляндии создают спрей для лечения игромании

Проектом занимаются учёные из Национального института здоровья и благосостояния Финляндии.

Учёные из Национального института здоровья и благосостояния Финляндии разрабатывают быстродействующий назальный спрей для борьбы с игроманией. Уже более 30 человек прошли первоначальную апробацию лекарства. Сейчас специалисты ведут набор групп для повторного тестирования.

Для финских учёных это уже не первая попытка создать лекарство от игромании. Ранее они пытались лечить зависимость таблетками, однако из-за долгого начала действия препарата было решено исследовать новую форму.

Исследования специалисты проводят совместно с Университетом Турку. Предполагается, что повторное тестирование начнётся в середине января 2018 года и продлится один год.