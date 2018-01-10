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Регион
Опубликовано 10 января 2018, 17:10

Квят подписал контракт с Ferrari

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

23-летний российский пилот, покинувший "Формулу-1" по ходу предыдущего сезона, возвращается в Королевские гонки. Правда, в новом для себя амплуа.

Как сообщает пресс-служба Ferrari, Даниил Квят стал пилотом по развитию итальянской команды. Однако остальные подробности не разглашаются.

Напомним, что Квят с 2013 года выступал в "Формуле-1". Дебютировал он в Toro Rosso, а в 2015 году его перевели в основную команду Red Bull. Но в сезоне 2016 года у российского пилота начались проблемы и конфликты, в результате чего его вернули обратно в дочернюю команду.

После Гран-при США руководство Red Bull приняло решение расторгнуть контракт с Квятом.

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Галина Глазко
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