Квят подписал контракт с Ferrari
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23-летний российский пилот, покинувший "Формулу-1" по ходу предыдущего сезона, возвращается в Королевские гонки. Правда, в новом для себя амплуа.
Как сообщает пресс-служба Ferrari, Даниил Квят стал пилотом по развитию итальянской команды. Однако остальные подробности не разглашаются.
Daniil Kvyat to become Scuderia Ferrari’s development driver pic.twitter.com/yvTwQHaTOh— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 10 января 2018 г.
Напомним, что Квят с 2013 года выступал в "Формуле-1". Дебютировал он в Toro Rosso, а в 2015 году его перевели в основную команду Red Bull. Но в сезоне 2016 года у российского пилота начались проблемы и конфликты, в результате чего его вернули обратно в дочернюю команду.
После Гран-при США руководство Red Bull приняло решение расторгнуть контракт с Квятом.