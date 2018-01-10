Квят подписал контракт с Ferrari

Напомним, что Квят с 2013 года выступал в "Формуле-1". Дебютировал он в Toro Rosso, а в 2015 году его перевели в основную команду Red Bull. Но в сезоне 2016 года у российского пилота начались проблемы и конфликты, в результате чего его вернули обратно в дочернюю команду.

После Гран-при США руководство Red Bull приняло решение расторгнуть контракт с Квятом.