Госдума отклонила законопроект о социальной помощи нищим
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Средства предназначались лицам, чей доход был ниже величины прожиточного минимума.
Государственная дума отклонила законопроект фракции КПРФ о социальной помощи гражданам, которые находятся за чертой бедности. Проект был внесён коммунистами в перечень инициатив, которые были в приоритете к рассмотрению в весеннюю сессию.
Согласно документу, ежемесячная помощь полагалась лицам, чей доход был ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3. Сами же средства выплачивались бы из федерального бюджета.
Законопроект предусматривал, что помощь могла расходоваться на товары и услуги, определённые Правительством России.